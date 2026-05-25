Актеру Киллиану Мерфи – 50. Фотогалерея

Звезды
Ирландия
Актеры
время публикации: 25 мая 2026 г., 07:01 | последнее обновление: 25 мая 2026 г., 07:01

Фото: Associated Press

25 мая исполнилось 50 лет популярному ирландскому актеру Киллиану Мерфи. Он родился в Корке, начинал как музыкант, но в конце 1990-х выбрал актерскую карьеру.

Международную известность Мерфи получил после роли в фильме Дэнни Бойла "28 дней спустя". Затем он снимался у Кристофера Нолана в трилогии о Бэтмене, фильмах "Начало", "Дюнкерк" и "Оппенгеймер". Одной из самых узнаваемых его работ стала роль Томаса Шелби в сериале "Острые козырьки".

За роль Роберта Оппенгеймера в фильме Нолана Мерфи получил премии "Оскар", BAFTA и "Золотой Глобус".

Киллиан Мерфи с 2004 года женат на ирландской художнице Ивонн Макгиннесс. Они познакомились еще в 1990-е, когда он занимался музыкой. У пары двое сыновей. Семья живет в Дублине.

2024 год
2005 год
2011 год
2014 год
C Эмили Блант (слева), и Флоренс Пью (справа), 2023 год
2024 год
