Актеру Киллиану Мерфи – 50. Фотогалерея

25 мая исполнилось 50 лет популярному ирландскому актеру Киллиану Мерфи. Он родился в Корке, начинал как музыкант, но в конце 1990-х выбрал актерскую карьеру.

Международную известность Мерфи получил после роли в фильме Дэнни Бойла "28 дней спустя". Затем он снимался у Кристофера Нолана в трилогии о Бэтмене, фильмах "Начало", "Дюнкерк" и "Оппенгеймер". Одной из самых узнаваемых его работ стала роль Томаса Шелби в сериале "Острые козырьки".

За роль Роберта Оппенгеймера в фильме Нолана Мерфи получил премии "Оскар", BAFTA и "Золотой Глобус".

Киллиан Мерфи с 2004 года женат на ирландской художнице Ивонн Макгиннесс. Они познакомились еще в 1990-е, когда он занимался музыкой. У пары двое сыновей. Семья живет в Дублине.