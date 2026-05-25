Рубио: эпоха, когда "Хизбалла" держала в заложниках Ливан, подходит к концу

США
Ливан
Война с "Хизбаллой"
Хизбалла
Война с Ираном
время публикации: 25 мая 2026 г., 01:00 | последнее обновление: 25 мая 2026 г., 05:27
Рубио: эпоха, когда "Хизбалла" держала в заложниках Ливан, подходит к концу
AP Photo/Julia Demaree Nikhinson, Pool

Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что Вашингтон "твердо стоит на стороне легитимного правительства Ливана", которое пытается восстановить свой суверенитет и "построить лучшее будущее для всех граждан страны".

Рубио также выступил с резким предупреждением в адрес "Хизбаллы": "Угрозы насилия и переворота со стороны "Хизбаллы" не увенчаются успехом. Эпоха, когда террористическая организация держала в заложниках целую страну, подходит к концу".

Ранее генеральный секретарь "Хизбаллы" Наим Касем сообщил, что получил от министра иностранных дел Ирана Аббаса Аракчи обещание: Иран не бросит группировку, а иранское предложение об окончании войны с Израилем и США распространяется на Ливан. "С самого первого момента, Иран заявил, что любое соглашение должно быть связано с перемирием в Ливане. Этот важный момент остается неоспоримым и принципиальным и сегодня. Это легитимное требование иранского правительства", – говорится в послании Аракчи.

О том, что вопрос о прекращении огня в Ливане будет решаться США и Ираном, известно и из других источников. Согласно иранским СМИ, США и их союзники возьмут на себя обязательство воздержаться от ударов по Исламской республике и ее союзникам.

