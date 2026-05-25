x
25 мая 2026
|
последняя новость: 15:48
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
Новая Версия Сайта
25 мая 2026
|
25 мая 2026
|
последняя новость: 15:48
25 мая 2026
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Израиль

Яир Голан: "Нетаниягу не может продвигать страну вперед и управлять коалицией"

Яир Голан
время публикации: 25 мая 2026 г., 15:14 | последнее обновление: 25 мая 2026 г., 15:14
Яир Голан: "Нетаниягу не может продвигать страну вперед и управлять коалицией"
Yonatan Sindel/Flash90

Яир Голан, выступая на заседании фракции "Демократим", высказал резкую критику в адрес главы правительства Биньямина Нетаниягу: "В эти дни взгляды брошены в сторону Вашингтона. Вопрос, будет ли соглашение и каким оно будет, критически важен. Но решаем не мы. Решают другие, и это позор и провал".

"Состояние здоровья не позволяет Нетаниягу продвигать страну вперед, его юридическое положение не позволяет ему управлять коалицией, – продолжил Голан. – Коалиция знает, что она проиграет на выборах, и поэтому они стремятся действовать по модели Орбана: есть серия комиссий, где рассматриваются законы, цель которых взять под контроль свободные СМИ. Когда мы придем к власти, обеспечим свободу и независимость израильской прессы и право СМИ действовать свободно и независимо".

Израиль
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 20 мая 2026

Опрос института "Кантар": блок "Беяхад" потерял два мандата, "Ликуд" приобрел один
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 18 мая 2026

Вслед за Либерманом, Яир Голан заявил о претензиях на министерство нацбезопасности
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 18 мая 2026

Вслед за Либерманом, Яир Голан заявил о претензиях на министерство нацбезопасности
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 13 мая 2026

Суд возложил на Нетаниягу 5000 шекелей судебных расходов по иску о злословии против Яира Голана