Яир Голан: "Нетаниягу не может продвигать страну вперед и управлять коалицией"

Яир Голан, выступая на заседании фракции "Демократим", высказал резкую критику в адрес главы правительства Биньямина Нетаниягу: "В эти дни взгляды брошены в сторону Вашингтона. Вопрос, будет ли соглашение и каким оно будет, критически важен. Но решаем не мы. Решают другие, и это позор и провал".

"Состояние здоровья не позволяет Нетаниягу продвигать страну вперед, его юридическое положение не позволяет ему управлять коалицией, – продолжил Голан. – Коалиция знает, что она проиграет на выборах, и поэтому они стремятся действовать по модели Орбана: есть серия комиссий, где рассматриваются законы, цель которых взять под контроль свободные СМИ. Когда мы придем к власти, обеспечим свободу и независимость израильской прессы и право СМИ действовать свободно и независимо".