Израиль

ЦАХАЛ объявил об эвакуации жителей Тира и окрестностей

время публикации: 25 мая 2026 г., 14:59 | последнее обновление: 25 мая 2026 г., 14:59
AP Photo/Mohammed Zaatari
Пресс-служба ЦАХАЛа на арабском языке опубликовала срочное предупреждение для жителей города Тир и прилегающих районов на юге Ливана.

В сообщении говорится, что "вследствие нарушения "Хизбаллой" режима прекращения огня армия будет вынуждена в ближайшие часы действовать с применением силы против террористической инфраструктуры организации в районе города Тир (Цур) и расположенных поблизости населенных пунктов".

Армия призвала жителей зданий, которые позднее будут отмечены красным цветом на публикуемых картах, немедленно эвакуироваться ради собственной безопасности. Отметим, что сообщение не сопровождалось картой, как это обычно происходит в подобных случаях, в нем указано, что карты будут опубликованы позднее.

В сообщении традиционно подчеркивается, что ЦАХАЛ не намерен причинять вред гражданскому населению, но любой, кто находится рядом с боевиками "Хизбаллы", ее объектами, инфраструктурой или вооружением, подвергает свою жизнь опасности.

