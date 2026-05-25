Яир Лапид: "Формирующееся соглашение с Ираном – это катастрофа"

Лидер партии "Еш Атид" Яир Лапид выступил на собрании фракции в Кнессете. "Формирующееся соглашение с Ираном – это катастрофа, – заявил он. – Я с первого момента поддержал войну против Ирана, но политическое управление этим событием не могло быть хуже. Произошло все, чего нельзя было допустить. Режим не пал, он только укрепился. Нет никакого решения по баллистическим ракетам, которые Нетаниягу назвал "экзистенциальной угрозой". Они даже не упоминаются. Судя по фрагментарным сообщениям о договоренностях по ядерной теме, которые у нас есть, мы еще будем скучать по соглашению, отмененному в 2018 году".

"Пожалуй, самое серьезное для Израиля заключается в том, что это соглашение пишется, когда нас нет за столом переговоров, – продолжил Лапид. – В этом есть нечто абсурдное. Именно в то время, когда в США формируется антисемитская коалиция радикальных правых и радикальных левых, которые вместе утверждают, что у Израиля слишком большое влияние, – Израиль обладает наименьшим влиянием за всю историю. Это происходит с нами не впервые. Снова и снова правительство Нетаниягу ставит цели и не достигает их. Снова и снова оно просит и получает поддержку израильского общества, в том числе поддержку оппозиции, армия выполняет великолепную работу, а затем правительство проваливает достижение целей".

"Оно потерпело неудачу 7 октября, самую ужасную неудачу в истории страны, а затем провалилось в войне в Газе. Оно провалилось в Ливане. Потерпело неудачу в Иране. Граждане Израиля должны знать, что нынешняя ситуация – не приговор судьбы. Так не должно быть. Ни в Иране, ни в Газе, ни в Ливане, ни в международных отношениях Израиля, ни в вопросе призыва ультраортодоксов, ни в коррупции, которая уничтожает все хорошее. Нынешняя ситуация – результат продолжающихся провалов властей. Биньямин Нетаниягу – человек, одаренный многими талантами, но он постарел и устал. Его окружают люди, наименее подходящие для управления государством".

"Никто не может управлять страной в одиночку. Сегодня мы видим, что происходит, когда в правительстве, в кабинете безопасности, сидят люди, которых вы не наняли бы работать в своей фирме и не согласились бы видеть учителями в классе своих детей. Их ответ на эту череду страшных провалов: "Ничего не поделаешь. Кто бы ни был у власти, все закончилось бы так же". Это неправда. Можно что-то сделать. Можно добиться лучшего результата".

"Нам нужно хорошее, профессиональное, управляемое и ответственное правительство, и тогда все будет выглядеть иначе. Последовательная и совершенно иная политика безопасности, правильное управление внешними отношениями и израильской информационной работой, смелые решения в отношении израильского общества, а прежде всего – создание трудолюбивой, опытной и талантливой команды. Это изменит всю картину. Мы можем быть в большей безопасности. Мы можем быть сильнее экономически. Мы можем быть более справедливым обществом, где каждый разделяет бремя. Мы можем быть более сплоченными – с некоррумпированным правительством, которое не заставляет нас ненавидеть друг друга и ссориться".

"Это вопрос лидерства. Не Государство Израиль потерпело неудачу в Иране – это правительство, – заключил Лапид. – Не Государство Израиль провалилось в Ливане и Газе – это правительство. Не Государство Израиль потерпело фиаско в призыве ультраортодоксов и укреплении среднего класса – это правительство. Поэтому нужно сменить правительство".