Арестованы контрабандисты, доставлявшие оружие и наркотики дронами из Иордании
время публикации: 25 ноября 2025 г., 16:56 | последнее обновление: 25 ноября 2025 г., 16:56
Сотрудники полиции в течение длительного времени вели борьбу с контрабандой оружия и наркотиков через границу с Иорданией. Некоторое время назад были задержаны несколько подозреваемых, включая руководителя группы контрабандистов.
Все подозреваемые являются жителями юга Израиля, по подозрению полиции, они несут ответственность за множество случаев доставки контрабандой оружия и наркотиков с территории Иордании при помощи беспилотных летательных аппаратов.