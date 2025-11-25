x
Израиль

Арестованы контрабандисты, доставлявшие оружие и наркотики дронами из Иордании

время публикации: 25 ноября 2025 г., 16:56 | последнее обновление: 25 ноября 2025 г., 16:56
Арестованы контрабандисты, доставлявшие оружие и наркотики дронами из Иордании
Yaniv Nadav/FLASH90

Сотрудники полиции в течение длительного времени вели борьбу с контрабандой оружия и наркотиков через границу с Иорданией. Некоторое время назад были задержаны несколько подозреваемых, включая руководителя группы контрабандистов.

Все подозреваемые являются жителями юга Израиля, по подозрению полиции, они несут ответственность за множество случаев доставки контрабандой оружия и наркотиков с территории Иордании при помощи беспилотных летательных аппаратов.

