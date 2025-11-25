Кнессет одобрил передачу "свободных" министерских портфелей Нетаниягу, Левину и Кацу

На пленарном заседании Кнессета большинством голосов утверждено решение правительства о передаче полномочий министра внутренних дел премьер-министру Биньямину Нетаниягу.

За это решение проголосовали 47 парламентариев, против – 41.

Ранее Кнессет одобрил передачу портфелей министра по делам религий, министра труда и министра по делам Иерусалима министру юстиции Яиру Левину. Министр туризма Хаим Кац станет также исполняющим обязанности министра здравоохранения и министра социального обеспечения.

Религиозные партии одобрили эти назначения, несмотря на бойкот, объявленный коалиции в связи с кризисом вокруг закона о призыве.