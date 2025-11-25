x
25 ноября 2025
|
последняя новость: 00:46
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
25 ноября 2025
|
25 ноября 2025
|
последняя новость: 00:46
25 ноября 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Израиль

Кнессет одобрил передачу "свободных" министерских портфелей Нетаниягу, Левину и Кацу

Биньямин Нетаниягу
Кнессет
Ярив Левин
Правительство
время публикации: 25 ноября 2025 г., 00:46 | последнее обновление: 25 ноября 2025 г., 00:46
Кнессет одобрил передачу "свободных" министерских портфелей Нетаниягу, Левину и Кацу
Olivier Fitoussi/Flash90

На пленарном заседании Кнессета большинством голосов утверждено решение правительства о передаче полномочий министра внутренних дел премьер-министру Биньямину Нетаниягу.

За это решение проголосовали 47 парламентариев, против – 41.

Ранее Кнессет одобрил передачу портфелей министра по делам религий, министра труда и министра по делам Иерусалима министру юстиции Яиру Левину. Министр туризма Хаим Кац станет также исполняющим обязанности министра здравоохранения и министра социального обеспечения.

Религиозные партии одобрили эти назначения, несмотря на бойкот, объявленный коалиции в связи с кризисом вокруг закона о призыве.

Израиль
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook