Согласно прогнозу метеослужбы Израиля, во вторник, 25 ноября, температура резко понизится. Переменная облачность. Утром ожидаются локальные сильные дожди с грозами, возможны затопления. Днем дожди ослабнут. Вечером возможны слабые дожди, преимущественно на побережье Средиземного моря.

В Иерусалиме – 11-18 градусов, в Тель-Авиве – 21-23, в Хайфе – 17-21, в Эйлате – 19-26, в Беэр-Шеве – 15-21, на побережье Мертвого моря – 18-25, в Ашкелоне и Ашдоде – 15-23, в Ариэле – 13-19, в Тверии и на побережье озера Кинерет – 16-23, на Голанских высотах – 14-20.

Температура воды около побережья Средиземного моря – 24 градуса, высота волн – 100-170 см. Купание опасно.

На побережье Средиземного моря, в районе Тель-Авива будет дуть западный ветер (до 15 км/ч), в районе Хайфы – западный (до 10 км/ч), в районе озера Кинерет – западный (до 10 км/ч), в районе Эйлатского залива – северо-восточный (до 25 км/ч).

В среду – прохладно и малооблачно. В четверг-пятницу – повышение температуры, солнечно.