Несовершеннолетняя жительница Тель-Шевы задержана за прославление ХАМАСа
время публикации: 25 сентября 2025 г., 09:49 | последнее обновление: 25 сентября 2025 г., 10:01
Несовершеннолетняя жительница бедуинской Тель-Шевы была задержана по подозрению в распространении подстрекательских плакатов, восхваляющих ХАМАС. Плакаты были развешаны в поселке Омер в Негеве, северо-восточней Беэр-Шевы.
Жалобы по поводу этих плакатов поступили в полицию 24 сентября.
Вскоре в ходе расследования была установлена личность подозреваемой. Ее задержали для допроса. Следствие продолжается.
Отметим, что в тексте на плакате действительно упоминаются Газа и ХАМАС, но также есть фраза "насилие – не наш путь".