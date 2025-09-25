x
25 сентября 2025
25 сентября 2025
25 сентября 2025
последняя новость: 11:10
25 сентября 2025
Израиль

Несовершеннолетняя жительница Тель-Шевы задержана за прославление ХАМАСа

время публикации: 25 сентября 2025 г., 09:49 | последнее обновление: 25 сентября 2025 г., 10:01
Несовершеннолетняя жительница Тель-Шевы задержана за прославление ХАМАСа
Пресс-служба полиции Израиля

Несовершеннолетняя жительница бедуинской Тель-Шевы была задержана по подозрению в распространении подстрекательских плакатов, восхваляющих ХАМАС. Плакаты были развешаны в поселке Омер в Негеве, северо-восточней Беэр-Шевы.

Жалобы по поводу этих плакатов поступили в полицию 24 сентября.

Вскоре в ходе расследования была установлена личность подозреваемой. Ее задержали для допроса. Следствие продолжается.

Отметим, что в тексте на плакате действительно упоминаются Газа и ХАМАС, но также есть фраза "насилие – не наш путь".

Израиль
