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Израиль

Израильские университеты готовы принять еврейских студентов и ученых

время публикации: 26 апреля 2024 г., 12:02 | последнее обновление: 26 апреля 2024 г., 12:12
Израильские университеты готовы принять еврейских студентов и ученых
AP Photo/Jose Luis Magana

В связи с разгулом антисемитизма и огромным количеством пропалестинских демонстраций в крупнейших и известнейших университетах мира, главы израильских исследовательских университетов выступили с призывом к еврейским исследователям и студентам со всего мира приезжать учиться в Израиле.

Руководство израильских университетов обещает всестороннюю поддержку студентам и аспирантам, которые заинтересованы продолжить обучение в университетах Израиля.

Напомним, днем ранее в Остине правоохранительные органы арестовали не менее 34 участников пропалестинской группы, пытавшейся разбить лагерь протеста на территории Техасского университета.

Ранее на этой неделе "лагеря протеста" были созданы на территории Гарвардского университета, Массачусетского технологического института, университета Брауна, университета Гумбольдта, Калифорнийского государственного политехнического университета и многих других вузов США.

Профессор Колумбийского университета Шай Давидай написал в своем Х-блоге, что ему запрещено появляться на территории кампуса. "Почему? Потому что не могут гарантировать мне как еврейскому профессору безопасность. Это 1938 год".

Президент США Джо Байден в воскресенье, 21 апреля, призвал американцев выступить против "всплеска антисемитизма". "В последние дни мы стали свидетелями преследования и призывов к насилию в отношении евреев. Этот явный антисемитизм предосудителен и опасен, и ему не должно быть места в университетских кампусах или где-либо еще в нашей стране". А в понедельник, 22 апреля, на мероприятии в Трайангле (штат Вирджиния) по случаю Дня Земли, Байден повторил: "Я осуждаю антисемитские выступления".

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