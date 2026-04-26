ЦАХАЛ предупредил: армия Египта будет проводить учения около границы с Израилем

Ответственные за безопасность в населенных пунктах южной части приграничья с сектором Газы и у границы с Египтом получили от ЦАХАЛа уведомление о предстоящих учениях египетской армии вблизи пограничного забора.

В сообщении сказано, что с 26 по 30 апреля, с 06:00 до 19:00, "красная сторона" будет проводить стрельбы на расстоянии около 100 метров от границы.

В организации "Форум Отеф Исраэль" заявили, что недопустимо разрешать египетской армии тренироваться так близко к пограничному забору, предупредили об "опасной нормализации ситуации, которая привели нас к 7 октября", и призвали политическое руководство остановить стрельбы и учения.