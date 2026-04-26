ВВС ЦАХАЛа успешно сбили три ударных беспилотника, выпущенных из Ливана

Пресс-служба ЦАХАЛа сообщает, что ВВС сбили три ударных беспилотника, запущенных в течение последнего часа боевиками "Хизбаллы" по израильской территории. БПЛА были перехвачены до того, как проникли в воздушное пространство Израиля.

Воздушная тревога в некоторых населенных пунктах была задействована в соответствии с политикой из-за опасности падения обломков.