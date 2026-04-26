На севере Израиля найдены застреленными мужчина и ребенок
время публикации: 26 апреля 2026 г., 07:01 | последнее обновление: 26 апреля 2026 г., 08:12
Полиция сообщает, что в районе Хоф а-Кармель, недалеко от Зихрон-Яакова, на северо-западе Израиля, найдены мертвыми мужчина и ребенок.
Служба "Маген Давид Адом" передает, что в доме были найдены тела 43-летнего мужчины и шестилетнего мальчика.
"Кан" передает: рядом с телом мужчины был найден пистолет. По предварительной версии, отец застрелил сына, а затем покончил с собой. Установлено, что ребенок находился в доме, принадлежащем тестю отца. Родители мальчика жили раздельно.
Информация уточняется.