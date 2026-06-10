Google снизила цену подписки на ИИ

Компания Google разослала подписчикам своей ИИ-платформы письма о снижении ежемесячной абонентской платы за AI Plus с 7,99 до 4,99 доллара (в Израиле - с 30 до 19 шекелей в месяц, по годовому тарифу - с 300 до 190 шекелей).

Одновременно объем включенного в подписку хранилища был удвоен - с 200 до 400 ГБ, что может оказаться выгодным и для тех, кто приобрел подписку Pro, но реально не нуждается в более чем 400 ГБ.

Вместе с тем, в письме сообщается, что Google переходит на новую формулу расчета квот на кредиты в приложении Gemini. Эта формула учитывает сложность запросов, используемые функции и продолжительность разговоров. Квота сбрасывается каждые 5 часов вплоть до достижения недельного лимита. С подпиской AI Plus квота использования будет вдвое больше, чем у пользователей без подписки.

Модель квот планируется распространить и на другие продукты - Flow и Antigravity. Несмотря на то что базовая подписка больше не будет включать 200 ИИ-кредитов ежемесячно, новая модель квот позволит сохранить привычный опыт использования.