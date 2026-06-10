"Пелег Йерушалми" планирует массовые демонстрации в Иерусалиме и Гуш-Дане

Ультраортодоксы из радикального движения "Пелег Йерушалми" планируют во второй половине среды, 10 июня, массовые акции протеста в связи с намерением полиции передать армии 19 дезертиров из числа задержанных за участие в беспорядках в доме заместителя председателя Верховного суда Ноама Сольберга.

Центры демонстраций – тюрьма "Ницан" в Рамле, "Русское подворье" в Иерусалиме, тюрьма "Адарим" на шоссе 4 и комплекс "Абу-Кабир" в Яффо.