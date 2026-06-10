Трамп: "Иран слишком долго тянул с переговорами"

Президент США Дональд Трамп опубликовал в социальной сети Truth два сообщения по поводу Ирана.

"Иранская армия – полный и абсолютный хаос. Большая ее часть, включая ВМС и ВВС, попросту больше не существует – они полностью разгромлены. Иран – это одни слова и никаких действий. Хулиган Ближнего Востока МЕРТВ!!! Они слишком долго тянули с переговорами по сделке, которая была бы для них выгодной, – теперь им придется заплатить цену!!!"

"Фейковые СМИ отказываются сообщать о том, насколько ЭФФЕКТИВНА военно-морская БЛОКАДА США, – это самая успешная блокада в истории морской войны. НИЧТО НЕ ПРОХОДИТ, если мы этого не хотим. ЭТО СТАЛЬНАЯ СТЕНА! Иран не ведет НИКАКОГО бизнеса, не платит своим военным и по любым счетам и стремительно превращается в НЕСОСТОЯВШЕЕСЯ ГОСУДАРСТВО! Нефти вывозится немало. Хвала Аллаху!"

Сразу после этого, в интервью телеканалу Fox, Трамп продолжил с угрозами, заявив, что "близок к тому, чтобы отдать приказ о новых ударах по Ирану, которые будут включать электростанции и мосты".