ВВС ЦАХАЛа перехватили еще одну "воздушную цель" в Ливане в районе дислокации израильских войск

Пресс-служба Армии обороны Израиля сообщила, что некоторое время назад ВВС Израиля перехватили воздушную цель в районе, где действуют израильские военные на юге Ливана.

За последние два часа это второй случай перехвата атакующего беспилотника "Хизбаллы" в этом районе.

Как и в прошлый раз, цель была сбита до того, как пересекла границу с Израилем.

"Хизбалла" взяла на себя ответственность за эту атаку, заявив, что удары по целям Израиля на территории Ливана являются легитимными.