ВВС ЦАХАЛа перехватили еще одну "воздушную цель" в Ливане в районе дислокации израильских войск
время публикации: 26 апреля 2026 г., 17:33 | последнее обновление: 26 апреля 2026 г., 17:35
Пресс-служба Армии обороны Израиля сообщила, что некоторое время назад ВВС Израиля перехватили воздушную цель в районе, где действуют израильские военные на юге Ливана.
За последние два часа это второй случай перехвата атакующего беспилотника "Хизбаллы" в этом районе.
Как и в прошлый раз, цель была сбита до того, как пересекла границу с Израилем.
"Хизбалла" взяла на себя ответственность за эту атаку, заявив, что удары по целям Израиля на территории Ливана являются легитимными.