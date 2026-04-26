NYT: помилования не будет, Герцог продвигает внесудебную сделку по делам Нетаниягу

Президент Герцог не намерен предоставлять помилование премьер-министру Биньямину Нетаниягу, но и не собирается отклонять его просьбу.

Об этом сообщает издание The New York Times. Согласно опубликованной информации, Герцог продвигает возможность заключения внесудебной сделки.

Как пишет издание со ссылкой на израильские источники, осведомленные о намерениях главы государства, Герцог убежден, что есть больше двух возможностей – принять или отклонить просьбу о помиловании. Именно поэтому президент не намерен принимать или отклонять просьбу Нетаниягу о помиловании и намерен добиваться путем переговоров решения, которое будет приемлемо для обеих сторон.

Из канцелярии президента передали: " Как он выражался несколько раз в прошлом, президент государства Ицхак Герцог видит в достижении соглашения между сторонами по делам премьер-министра Нетаниягу разумное и правильное решение. Контакты по достижению соглашения являются необходимой частью попытки привести стороны к договоренностям.

Поэтому президент считает, что прежде чем обсуждать саму просьбу о помиловании, следует исчерпать шаг, который может привести к выработке соглашения между сторонами вне стен суда".

Разница между помилованием и внесудебной сделкой заключается в том, что сделка подписывается между защитой и прокуратурой. В рамках сделки, обвиняемый признает себя виновным в части инкриминируемых ему действий, и на него накладывается наказание. Он также становится официально признанным виновным в уголовных правонарушениях.

Помилование предоставляет президент, и это не имеет статуса обвинительного вердикта суда.