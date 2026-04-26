26 апреля 2026
Ганц: "Не буду 61 голосом в коалиции Нетаниягу"

время публикации: 26 апреля 2026 г., 12:17 | последнее обновление: 26 апреля 2026 г., 12:17
Глава партии "Кахоль Лаван" Бени Ганц заявил, что "не намерен быть 61 голосом, который позволит Нетаниягу создать коалицию".

В интервью "Кан Бет", Ганц заявил, что "вся ответственность за происходящее здесь в последние годы лежит на Нетаниягу, и поэтому, даже если были те или иные провалы разведки и иных структур, общая ответственность лежит на Нетаниягу".

Он также подверг критике своего бывшего коллегу по блоку "Махане Мамлахти" Гади Айзенкота.

"Настоящие лидеры должны совершать лидерские поступки", - сказал он.

"У нас было много встреч и разговоров. Он решил то что решил, и я желаю ему удачи", - сказал Ганц.

