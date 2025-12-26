Житель Кафр-Каны убит в Илуте, полиция расследует убийство
время публикации: 26 декабря 2025 г., 00:01 | последнее обновление: 26 декабря 2025 г., 00:05
Полиция начала расследование обстоятельств гибели 48-летнего жителя Кафр-Каны, который был обстрелян на территории поселка Илут, когда находился за рулем машины. В результате обстрела водитель машины был убит.
Полиция занимается сбором улик и ведет розыски подозреваемых в причастности к этому преступлению.
Имя погибшего на данном этапе не сообщается.