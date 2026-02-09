x
09 февраля 2026
|
последняя новость: 06:22
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
09 февраля 2026
|
09 февраля 2026
|
последняя новость: 06:22
09 февраля 2026
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Мир

Визит президента Израиля в Австралию: в Сиднее массовые акции протеста

Акции протеста
Ицхак Герцог
Австралия
время публикации: 09 февраля 2026 г., 02:32 | последнее обновление: 09 февраля 2026 г., 06:23
Президент Израиля Ицхак Герцог в Сиднее. 9 февраля 2025 года
AP Photo/Rick Rycroft

В Сиднее готовятся акции протеста против визита президента Израиля Ицхака Герцога, прибывшего в Австралию по приглашению властей после декабрьского теракта на ханукальном мероприятии в районе Бондай-Бич.

По данным австралийских СМИ, организаторы пропалестинской акции планируют сбор у исторического здания мэрии, хотя полиция предлагала альтернативную площадку в центре города.

На этом фоне правительство штата Новый Южный Уэльс ввело для периода визита Герцога режим "важного события", что дало полиции расширенные полномочия по управлению массовыми мероприятиями: в том числе право рассредоточивать толпу, ограничивать доступ в отдельные зоны, требовать покинуть территорию и проводить досмотры транспорта. Эти меры послужили поводом для судебного спора: организаторы протеста оспаривают ограничения, настаивая на праве провести марш по заявленному маршруту.

Премьер штата Новый Южный Уэльс Крис Миннс призвал к спокойствию и подчеркнул, что задача властей – одновременно обеспечить безопасность во время визита и сохранить возможность мирного выражения позиции.

По данным местных источников, к акции могут присоединиться тысячи участников, поэтому в центре Сиднея ожидается усиленное полицейское присутствие.

Планам организаторов протеста в определенной степени может помешать погода: с утра 9 февраля в Сиднее идет дождь.

Утром 9 февраля президент Израиля Ицхак Герцог посетил пляж Бондай в Сиднее и возложил венок к мемориалу в память о 15 погибших в "ханукальном" теракте.

Мир
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Мир // 05 февраля 2026

В Австралии предъявлены обвинения мужчине, угрожавшему застрелить израильского президента
// https://www.newsru.co.il/ // Мир // 05 февраля 2026

В Австралии арестован житель Сиднея, угрожавший Герцогу и Трампу
// https://www.newsru.co.il/ // Мир // 31 января 2026

Пропалестинские активисты призывают арестовать Ицхака Герцога, когда он прибудет в Австралию