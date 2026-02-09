В Гонконге 78-летний бывший медиамагнат Джимми Лай приговорен к 20 годам тюрьмы

Гонконгский суд приговорил 78-летнего предпринимателя и основателя издания Apple Daily Джимми Лая к 20 годам лишения свободы по делу о нарушении закона о национальной безопасности, введенного Пекином в 2020 году, сообщает AP.

Бывшего медиамагната обвинили в сговоре с иностранными силами с целью подрыва национальной безопасности, а также в заговоре с целью публикации материалов, признанных подстрекательскими. Утвержденные правительством судьи не стали назначать Лаю пожизненное заключение – максимальную меру наказания по этим статьям. Однако с учетом возраста предпринимателя новый срок фактически является пожизненным.

Сообщники Джимми Лая получили тюремные сроки от 6 лет и 3 месяцев до 10 лет.

Защита Лая намерена обжаловать приговор.

Джимми Лай был арестован в августе 2020 года на основании закона о защите национальной безопасности Гонконга, вступившего в силу несколькими неделями ранее. С тех пор он находится в заключении. Вину свою критик коммунистического режима не признает.

Закон фактически ликвидировал автономию Гонконга. В нем обозначены правила предотвращения, пресечения и наказания четырех видов преступлений, включая сепаратистскую деятельность, попытки подрыва государственной власти, террористическую деятельность, вступление в сговор с иностранными государствами или силами, находящимися за границей, с целью поставить под угрозу национальную безопасность. Согласно этому закону, власти Китая получили возможность направлять в Гонконг свои силы безопасности и подвергать аресту и другим мерам наказания за призывы к сепаратизму.

В 2021 году закрылась крупнейшая оппозиционная газета Гонконга Apple Daily. Издание, принадлежавшее Лаю, выходило на протяжении 26 лет и сочетало статьи в поддержку демократии, расследования коррупции во власти и светские новости – публикации, посвященные жизни звезд и знаменитостей.