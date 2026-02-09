Согласно прогнозу метеослужбы Израиля, в понедельник, 9 февраля, температура понизится, но будет выше среднесезонной. Переменная облачность. Местами дымка. Без осадков.

В Иерусалиме – 12-20 градусов, в Тель-Авиве – 15-21, в Хайфе – 15-20, в Эйлате – 20-25, в Беэр-Шеве – 12-25, на побережье Мертвого моря – 21-29, в Ашкелоне и Ашдоде – 14-22, в Ариэле – 14-22, в Тверии и на побережье озера Кинерет – 13-25, на Голанских высотах – 12-22.

Температура воды на Средиземном море 19 градусов, высота волн 50-80 см.

На побережье Средиземного моря, в районе Тель-Авива будет дуть юго-западный ветер (до 15 км/ч), в районе Хайфы – юго-западный (до 15 км/ч), в районе озера Кинерет – юго-западный (до 20 км/ч), в районе Эйлатского залива – юго-западный (до 20 км/ч).

Во вторник – переменная облачность, температура без существенных изменений. В среду ожидаются дожди на севере. В четверг – переменная облачность. В пятницу температура повысится, ожидаются дожди на севере и в центре страны. В субботу – небольшое понижение температуры, солнечно. В воскресенье – тепло и солнечно.