Банк Израиля опубликовал проект инструкций для малых банков

Департамент инспектора банков в Банке Израиля опубликовал для общественного обсуждения проект инструкций для малых банков.

Проект был разработан на основании рекомендаций межведомственной группы по усилению конкуренции в банковской системе розничного сектора, опубликованных в августе 2025 года.

Новая инструкция определяет надзорные уровни в соответствии с размером банковской корпорации. Для каждого надзорного уровня устанавливается регуляция, соответствующая размеру банка и его системной значимости. С учетом значительных ресурсов и условий, необходимых для создания банка и соблюдения требуемого регулирования, для корпорации, получившей банковскую лицензию, определяется также подготовительный этап, призванный позволить ей поэтапно внедрять инструкции, применимые к ней на надзорном уровне, к которому она относится.

Инструкция определяет три постоянных уровня для банковских корпораций, в соответствии с объемом их совокупных балансовых активов на консолидированной основе.

"Банковская корпорация 1-го уровня" - совокупные балансовые активы на консолидированной основе не превышают 15 миллиардов шекелей в течение двух последовательных лет, а сама корпорация не является частью банковской группы, чьи совокупные балансовые активы на консолидированной основе превышают 15 миллиардов новых шекелей.

"Банковская корпорация 2-го уровня" - совокупные балансовые активы на консолидированной основе составляют 15-50 миллиардов шекелей в течение двух последовательных лет, а сама корпорация не является частью банковской группы, чьи совокупные балансовые активы на консолидированной основе превышают 50 миллиардов шекелей.

"Банковская корпорация 3-го уровня" - совокупные балансовые активы на консолидированной основе превышают 50 миллиардов шекелей.

В Банке Израиля отмечают, что дадут новым банкам до трех лет и два этапа подготовки, чтобы соответствовать уровню, который они хотят соответствовать. На этих этапах для новых банков будут действовать послабления в таких вопросах, как коэффициент покрытия ликвидности.