В ДТП на 4-м шоссе тяжело травмирован мотоциклист

На 4-м шоссе, недалеко от развязки Бар-Илан, в ДТП пострадал мотоциклист. Парамедики службы скорой помощи "Маген Давид Адом" передали, что мотоциклист (примерно 30 лет) при падении получил черепно-мозговую травму.

Пострадавший в критическом состоянии доставлен в больницу "Шиба" в Тель а-Шомере.

Дорожная полиция расследует обстоятельства ДТП.