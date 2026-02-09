В ДТП на 4-м шоссе тяжело травмирован мотоциклист
время публикации: 09 февраля 2026 г., 00:15 | последнее обновление: 09 февраля 2026 г., 00:15
На 4-м шоссе, недалеко от развязки Бар-Илан, в ДТП пострадал мотоциклист. Парамедики службы скорой помощи "Маген Давид Адом" передали, что мотоциклист (примерно 30 лет) при падении получил черепно-мозговую травму.
Пострадавший в критическом состоянии доставлен в больницу "Шиба" в Тель а-Шомере.
Дорожная полиция расследует обстоятельства ДТП.
