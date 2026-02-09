Управление тюрем начало подготовку к исполнению смертных приговоров террористам

Управление тюрем (ШАБАС) начало готовиться к тому, что закон о смертной казни для террористов, который пока принят в первом чтении, будет утвержден Кнессетом.

По данным телеканала "Решет-13", в ШАБАС составлен план действий. Он предусматривает создание специального объекта для исполнения приговоров. Казнь через повешение будет осуществляться тремя надзирателями ШАБАСа. Чтобы привести приговор в исполнение, они должны будут одновременно нажать кнопку. Для этой миссии будут набираться добровольцы, они пройдут специальную подготовку.

По информации телеканала, ШАБАС намерен изучить опыт стран, в которых практикуется смертная казнь. Ожидается, что в ближайшее время делегация ШАБАС посетит одну из стран Восточной Азии для изучения правовых и организационных вопросов, связанных с приведением в действие смертных приговоров.