09 февраля 2026
09 февраля 2026
Управление тюрем начало подготовку к исполнению смертных приговоров террористам

Террористы
ШАБАС
время публикации: 09 февраля 2026 г., 01:55 | последнее обновление: 09 февраля 2026 г., 02:01
Chaim Goldberg/Flash90

Управление тюрем (ШАБАС) начало готовиться к тому, что закон о смертной казни для террористов, который пока принят в первом чтении, будет утвержден Кнессетом.

По данным телеканала "Решет-13", в ШАБАС составлен план действий. Он предусматривает создание специального объекта для исполнения приговоров. Казнь через повешение будет осуществляться тремя надзирателями ШАБАСа. Чтобы привести приговор в исполнение, они должны будут одновременно нажать кнопку. Для этой миссии будут набираться добровольцы, они пройдут специальную подготовку.

По информации телеканала, ШАБАС намерен изучить опыт стран, в которых практикуется смертная казнь. Ожидается, что в ближайшее время делегация ШАБАС посетит одну из стран Восточной Азии для изучения правовых и организационных вопросов, связанных с приведением в действие смертных приговоров.

