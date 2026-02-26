x
Израиль

ЦАХАЛ уничтожил на севере Газы 5 км туннелей террористов. Видео

Газа
Пресс-служба ЦАХАЛа
время публикации: 26 февраля 2026 г., 13:00 | последнее обновление: 26 февраля 2026 г., 13:01
ЦАХАЛ уничтожил на севере Газы 5 км туннелей террористов. Видео
Кадр из видео пресс-службы ЦАХАЛа

Бойцы Северной бригады 98-й дивизии и инженерный спецназ "Яалом" обнаружили и уничтожили в восточной части Байт-Хануна, на севере сектора Газы, подземные коммуникации террористов общей протяженностью около 5 км.

ЦАХАЛ подчеркивает, что туннели располагались к востоку от "желтой линии", в зоне ответственности израильских военных.

Кроме того, в этом районе был обнаружен склад оружия, включая оборудование для наблюдения и разведки, взрывные устройства, боеприпасы, гранаты, пусковые установки, винтовки и РПГ.

