ЦАХАЛ уничтожил на севере Газы 5 км туннелей террористов. Видео

Бойцы Северной бригады 98-й дивизии и инженерный спецназ "Яалом" обнаружили и уничтожили в восточной части Байт-Хануна, на севере сектора Газы, подземные коммуникации террористов общей протяженностью около 5 км.

ЦАХАЛ подчеркивает, что туннели располагались к востоку от "желтой линии", в зоне ответственности израильских военных.

Кроме того, в этом районе был обнаружен склад оружия, включая оборудование для наблюдения и разведки, взрывные устройства, боеприпасы, гранаты, пусковые установки, винтовки и РПГ.