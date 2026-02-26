x
26 февраля 2026
Пресса

FT: Иран предлагает Трампу экономические концессии в обмен на мир

США
Иран
время публикации: 26 февраля 2026 г., 13:17 | последнее обновление: 26 февраля 2026 г., 13:22
FT: Иран предлагает Трампу экономические концессии в обмен на мир
AP Photo/Hasan Jamali

Иран пытается склонить президента США Дональда Трампа к подписанию ядерного соглашения, предоставив американским компаниям значительные концессии в топливно-энергетическом секторе. Об этом пишет издание Financial Times.

Согласно одному из источников, официальный Тегеран полагает, что подобные финансовые перспективы должны воздействовать на бизнес-инстинкты американского президента: "Это золотое дно, мы специально нацеливались на Трампа". По его словам, речь идет и о правах на разработку других минеральных ресурсов.

Высокопоставленный американский источник сообщил, что официального предложения США Иран еще не сделал: "Этот вопрос не обсуждался. Президент Трамп однозначно заявлял, что Иран не сможет сохранить потенциал, необходимый для создания ядерного оружия".

Второй источник признал, что неформальные дискуссии по привлечению американских инвестиций в иранскую топливно-энергетическую отрасль ведутся. "Иран смотрит на Венесуэлу как на пример", – отметил он. Напомним, что после захвата президента Мадуро США получили доступ к нефтяной отрасли Венесуэлы.

Напомним: 26 февраля в Женеве проходит третий раунд переговоров между США и Ираном. Он воспринимается как последняя возможность избежать новой войны между этим странами. Иран готов обсуждать только ядерную программу, при этом заявляя, что не откажется от обогащения урана полностью.

