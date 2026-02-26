Визит премьер-министра Индии Нарендры Моди в Израиль. Фоторепортаж

Фото: AP, Flash90, GPO

25-26 февраля состоялся визит премьер-министра Индии Нарендры Моди в Израиль. Это была его вторая официальная поездка в еврейское государство в статусе главы индийского правительства.

Главными темами визита были подписание нового соглашения об оборонном сотрудничестве и продвижение соглашения о свободной торговле.

Моди посетил мемориал "Яд ва-Шем", встречался с израильскими политиками и бизнесменами.