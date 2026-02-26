x
26 февраля 2026
|
последняя новость: 14:30
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
Новая Версия Сайта
26 февраля 2026
|
26 февраля 2026
|
последняя новость: 14:30
26 февраля 2026
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Мир

Мэрия Буэнос-Айреса рассмотрит вопрос о переименовании улицы Палестины в улицу Бибасов

Заложники
Террористы
Аргентина
Израиль
время публикации: 26 февраля 2026 г., 14:14 | последнее обновление: 26 февраля 2026 г., 14:18
Мэрия Буэнос-Айреса рассмотрит вопрос о переименовании улицы Палестины в улицу Бибасов
AP Photo/Luca Bruno

В начале будущей недели городской совет Буэнос-Айреса должен рассмотреть предложение депутата Ямиля Санторо о переименовании расположенной в аргентинской столице улицы государства Палестина в улицу семьи Бибас. Об этом сообщает сайт The Jewish News.

Шири и Ярден Бибасы, а также их дети – четырехлетний Кфир и девятимесячный Ариэль, были похищены палестинскими террористами из киббуца Нахаль Оз в "черную субботу" 7 октября 2023 года. Мать и дети были жестоко убиты в секторе Газы, Ярден был освобожден после 484 дней плена.

Кадры похищения Ширы и ее маленьких рыжеволосых сыновей увидели во всем мире. Кфир и Ариэль стали символами борьбы за возвращение заложников. Однако самим им вернуться домой не пришлось – террористы замучили их голыми руками.

У мальчиков было аргентинское гражданство. Еврейская община Аргентины – самая многочисленная в Латинской Америке. В стране действуют и ячейки террористических организаций. В 1994 году Иран и "Хизбалла" устроили теракт в еврейском общинном центре Буэнос-Айреса, 85 человек погибли, около 300 получили ранения.

"Палестинское руководство позволило террористическим организациям определить свою национальную идентичность. Буэнос-Айрес не должен признавать это образование", – заявил Санторо. Еврейские организации страны поддерживают инициативу.

Мир
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Мир // 25 января 2026

Британский депутат обвинил Израиль в убийстве Шири Бибас и ее малышей
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 21 августа 2025

Канадские спонсоры подарили МАДА машину скорой помощи памяти Шири, Кфира и Ариэля Бибас
// https://www.newsru.co.il/ // Здоровье // 19 августа 2025

В детском медцентре "Шнайдер" открыта игровая комната, посвященная памяти "рыжиков"
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 04 апреля 2025

Академия иврита назвала одну из бабочек в память о 5-летнем Ариэле Бибасе