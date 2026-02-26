Мэрия Буэнос-Айреса рассмотрит вопрос о переименовании улицы Палестины в улицу Бибасов

В начале будущей недели городской совет Буэнос-Айреса должен рассмотреть предложение депутата Ямиля Санторо о переименовании расположенной в аргентинской столице улицы государства Палестина в улицу семьи Бибас. Об этом сообщает сайт The Jewish News.

Шири и Ярден Бибасы, а также их дети – четырехлетний Кфир и девятимесячный Ариэль, были похищены палестинскими террористами из киббуца Нахаль Оз в "черную субботу" 7 октября 2023 года. Мать и дети были жестоко убиты в секторе Газы, Ярден был освобожден после 484 дней плена.

Кадры похищения Ширы и ее маленьких рыжеволосых сыновей увидели во всем мире. Кфир и Ариэль стали символами борьбы за возвращение заложников. Однако самим им вернуться домой не пришлось – террористы замучили их голыми руками.

У мальчиков было аргентинское гражданство. Еврейская община Аргентины – самая многочисленная в Латинской Америке. В стране действуют и ячейки террористических организаций. В 1994 году Иран и "Хизбалла" устроили теракт в еврейском общинном центре Буэнос-Айреса, 85 человек погибли, около 300 получили ранения.

"Палестинское руководство позволило террористическим организациям определить свою национальную идентичность. Буэнос-Айрес не должен признавать это образование", – заявил Санторо. Еврейские организации страны поддерживают инициативу.