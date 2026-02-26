В суде Нацерета предъявят обвинения главарям ОПГ "Бакри" и экс-мэру города

Прокуратура Северного округа передает в окружной суд в Назарете обвинительное заключение по делу "Лабиринт денег" – по "Закону о борьбе с преступными организациями".

Среди обвиняемых – руководители преступной организации "Бакри" и бывший мэр Нацерета Али Салам, а также бывшие и действующие фигуранты, связанные с муниципалитетом. Всего по делу проходят 14 человек.

По версии следствия, расследование началось с фокуса на механизме вывода общественных средств из муниципалитета Нацерета в пользу криминальной структуры и затем расширилось после привлечения государственного свидетеля и выявления потерпевших по эпизодам вымогательства на крупные суммы.

В ходе следственных действий в одной из квартир в Нацерете была обнаружена "касса чеков" организации – действующие чеки на общую сумму около 109 млн шекелей.