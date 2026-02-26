Израильские ученые показали, что глобальный водный цикл находится под угрозой

Ученые из Института Вейцмана обнаружили, что объем испарения влаги растениями и почвой имеет жесткий предел, что делает засушливые регионы крайне уязвимыми при климатических изменениях.

Традиционно одним из основных показателей климата считается количество осадков, но новое исследование, опубликованное в журнале Nature Communications предлагает пересмотреть этот подход. Авторы работы сравнили глобальный водный цикл с семейным бюджетом, где "доход" – это осадки, а "расход" – испарение влаги почвой и растительностью. Анализ данных глобальной сети станций мониторинга FLUXNET показал, что расходная часть этого бюджета неожиданно стабильна. Вопреки прежним предположениям, объем испарения имеет верхний предел, который остается практически неизменным в самых разных климатических условиях, особенно четко этот предел прослеживается в испарении воды растениями.

Такое отсутствие гибкости в расходе воды ведет к серьезным последствиям для экосистем. Поскольку испарение не может подстраиваться под новые условия, даже незначительное сокращение осадков вызывает резкое падение "водного дохода" – разницы между осадками и испарившейся влагой. Это означает, что засушливые территории будут терять доступные ресурсы гораздо быстрее, чем предсказывалось ранее. В то же время влажные регионы при росте осадков столкнутся с тем, что излишки воды не будут испаряться, а превратятся в разрушительные паводки и наводнения.

"Использование этого показателя демонстрирует, что экосистемы в засушливых регионах, таких как Израиль, более чувствительны к изменению климата, чем мы думали ранее, и находятся гораздо ближе к опасному порогу. С другой стороны, влажные регионы более уязвимы для наводнений", – поясняет соавтор работы профессор Дан Якир. Выводы ученых заставляют по-новому взглянуть на экологические риски: засушливые зоны могут оказаться за красной чертой гораздо раньше, чем предполагали классические модели, что требует немедленного пересмотра стратегий управления водными ресурсами.