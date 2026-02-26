x
Внимание, розыск: пропал 58-летний Сарэль Амзалег из Беэр-Шевы

Полиция
Розыск
Беэр-Шева
время публикации: 26 февраля 2026 г., 21:51 | последнее обновление: 26 февраля 2026 г., 21:58
Полиция обращается к общественности с просьбой помочь установить местонахождение пропавшего. Пропал 58-летний Сарэль Амзалег из Беэр-Шевы, в последний раз его видели в среду в послеобеденные часы в Нетании, после чего от него не было известий.

Приметы пропавшего: рост 170 см, черные волосы, карие глаза. Был одет в джинсы, белую футболку и черную куртку.

Всех обладающих информацией, которая поможет найти пропавшего, просят позвонить в полицию по телефону 100 или обратиться в полицию Беэр-Шевы по телефону 086462744.

