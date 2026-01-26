Согласно прогнозу метеослужбы Израиля, в понедельник, 26 января, температура повысится и будет выше среднесезонной. Переменная облачность. Преимущественно восточный ветер.

В Иерусалиме – 9-19 градусов, в Тель-Авиве – 11-23, в Хайфе – 12-21, в Эйлате – 15-23, в Беэр-Шеве – 9-24, на побережье Мертвого моря – 15-22, в Ашкелоне и Ашдоде – 8-25, в Ариэле – 10-22, в Тверии и на побережье озера Кинерет – 11-20, на Голанских высотах – 11-18.

Температура воды около побережья Средиземного моря – 19 градусов, высота волн – 30-100 см.

На побережье Средиземного моря, в районе Тель-Авива будет дуть восточный ветер (до 10 км/ч), в районе Хайфы – восточный (до 35 км/ч), в районе озера Кинерет – восточный (до 10 км/ч), в районе Эйлатского залива – северный (до 10 км/ч).

Во вторник – понижение температуры, переменная облачность, слабые дожди. В среду-четверг – похолодание, дожди. В пятницу-воскресенье – тепло, малооблачно.