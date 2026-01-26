Арестованы подозреваемые в убийстве юноши в Негеве
время публикации: 26 января 2026 г., 03:49 | последнее обновление: 26 января 2026 г., 05:53
Полиция арестовала двух жителей Лакии примерно 20 лет по подозрению в причастности к убийству 17-летнего юноши, застреленного накануне вечером в Негеве.
В результате этого же инцидента 16-летний подросток получил ранения средней тяжести.
Предварительное расследование указывает на то, что это было преступление, совершенное на почве кровной вражды между кланами.