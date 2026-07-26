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Израиль

Заседание правительства Израиля перенесено в защищенный комплекс

Правительство
время публикации: 26 июля 2026 г., 09:01 | последнее обновление: 26 июля 2026 г., 09:08
Заседание правительства Израиля перенесено в защищенный комплекс
Yonatan Sindel/Flash90

Заседание правительства Израиля в воскресенье, 26 июля, было в последний момент перенесено по указанию служб безопасности в защищенный комплекс, где ранее проходили заседания кабинета министров после завершения операции "Народ как лев". Официальные причины изменения места проведения не называются.

По сообщениям израильских СМИ, ожидается, что и заседание военно-политического кабинета, запланированное на сегодняшний день, также пройдет в том же защищенном комплексе.

О том, связано ли решение с конкретной угрозой безопасности или носит превентивный характер, официально не сообщается.

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