Заседание правительства Израиля перенесено в защищенный комплекс

Заседание правительства Израиля в воскресенье, 26 июля, было в последний момент перенесено по указанию служб безопасности в защищенный комплекс, где ранее проходили заседания кабинета министров после завершения операции "Народ как лев". Официальные причины изменения места проведения не называются.

По сообщениям израильских СМИ, ожидается, что и заседание военно-политического кабинета, запланированное на сегодняшний день, также пройдет в том же защищенном комплексе.

О том, связано ли решение с конкретной угрозой безопасности или носит превентивный характер, официально не сообщается.