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Израиль

"Кан-11": майор Юваль Эзра, вероятно, погиб в результате огня израильских военных

Расследование
Иудея и Самария
ЦАХАЛ
время публикации: 26 июля 2026 г., 22:28 | последнее обновление: 26 июля 2026 г., 22:31
"Кан-11": майор Юваль Эзра, вероятно, погиб в результате огня израильских военных
Пресс-служба ЦАХАЛа

В ЦАХАЛе склоняются к тому, что майор Юваль Эзра, погибший 24 июля в Самарии, был смертельно ранен огнем израильских военных, а не террористов. Об этом в вечернем выпуске новостей на телеканале "Кан-11" сообщил военный корреспондент Рой Шарон.

Рой Шарон подчеркнул, что расследование обстоятельств произошедшего продолжается, окончательные выводы пока не представлены.

Ювалю Эзре было 27 лет. Он командовал батареей 411-го батальона 282-й артиллерийской бригады. ЦАХАЛ сообщил, что он погиб во время оперативной деятельности в районе палестинской деревни Таль.

В том же инциденте погиб старшина резерва Бенаягу Меллет, входивший в отряд быстрого реагирования поселения Хават-Гилад. Еще один человек получил тяжелые ранения.

Израиль
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Жертвами теракта в Самарии стали майор Юваль Эзра и старшина резерва Бенаягу Меллет