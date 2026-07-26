"Кан-11": майор Юваль Эзра, вероятно, погиб в результате огня израильских военных

В ЦАХАЛе склоняются к тому, что майор Юваль Эзра, погибший 24 июля в Самарии, был смертельно ранен огнем израильских военных, а не террористов. Об этом в вечернем выпуске новостей на телеканале "Кан-11" сообщил военный корреспондент Рой Шарон.

Рой Шарон подчеркнул, что расследование обстоятельств произошедшего продолжается, окончательные выводы пока не представлены.

Ювалю Эзре было 27 лет. Он командовал батареей 411-го батальона 282-й артиллерийской бригады. ЦАХАЛ сообщил, что он погиб во время оперативной деятельности в районе палестинской деревни Таль.

В том же инциденте погиб старшина резерва Бенаягу Меллет, входивший в отряд быстрого реагирования поселения Хават-Гилад. Еще один человек получил тяжелые ранения.