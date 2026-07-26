"Битуах Леуми" требует у жертв 7 октября вернуть 15 млн шек., потраченных на шопинг, а не лечение

Около 2700 человек, пострадавших от враждебных действий 7 октября, получили от Института национального страхования ("Битуах Леуми") письмо с требованием вернуть деньги, потраченные не по назначению. По информации издания "Исраэль а-Йом", в общей сложности "Битуах Леуми" требует вернуть 15 миллионов шекелей.

После теракта 7 октября государство признало пострадавшими от враждебных действий около 86 тысяч гражданских лиц. Еще до определения степени инвалидности им предоставили возможность получать компенсации за услуги альтернативной медицины (иглоукалывание, лечебную верховую езду, серфинг, массаж и другие утвержденные процедуры). Льгота действовала до марта 2025 года.

При проверке сотен тысяч чеков сотрудники "Битуах Леуми" обнаружили около 2700 случаев, когда вместо расходов на разрешенные процедуры были представлены чеки за авиабилеты, смартфоны, ювелирные изделия, спортивную одежду и обувь, электронику, мебель и покупки в супермаркетах.

Израильтяне, от которых "Битуах Леуми" требует вернуть деньги, могут в течение 45 дней представить доказательства того, что действительно получили услуги альтернативной медицины.

"Тот, кто использовал эту льготу для покупки ювелирных изделий, смартфона, мебели или одежды, делал это сознательно. Эти деньги поступают от общества и предназначены для лечения и реабилитации, а не для личного шопинга", – заявляют в "Битуах Леуми".