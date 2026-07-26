Опрос института Kantar: "Ликуд" вернул себе первое место, но у коалиции нет большинства

В воскресенье, 26 июля, телеканал "Кан-11" опубликовал результаты опроса, проведенного институтом Kantar.

Согласно результатам опроса, если бы выборы состоялись сегодня, партия "Ликуд" вновь бы опередила на один мандат партию "Яшар". "Ликуд" получил бы 22 мандата (на один больше, чем во время предыдущего опроса, проводившегося неделю назад), "Яшар" – 21 (на один меньше, чем неделю назад).

На один мандат меньше также у блока "Бэяхад" – 14, "Демократим", напротив, получает на мандат больше – 10.

Остальные места в Кнессете распределились бы следующим образом: "Оцма Иегудит" – 9, "Наш дом Израиль" – 9, ШАС – 8, "Яадут а-Тора" – 8, ХАДАШ-ТААЛ – 5, РААМ – 5, "Ционут Датит" – 5, "Байт Циони – Милуимниким" (Йоаз Хендель, Хили Трупер) – 4.

Не преодолевают электоральный барьер партии "Кахоль-Лаван" и БАЛАД.

Блок коалиционных партий получает 52 места в Кнессете. Оппозиционные партии (не включая арабские) – 58.

На вопрос о том, кто больше подходит на пост главы правительства, в паре Беннет-Нетаниягу 39% отдали предпочтение действующему главе правительства, и 31% – Беннету. При выборе между Айзенкотом и Нетаниягу, 39% "проголосовали" за Нетаниягу, 38% – за Айзенкота.