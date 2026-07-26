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Мир

"Удар по Харку" и "Теперь это наш танкер": Трамп опубликовал серию изображений, созданных ИИ

Дональд Трамп
ИИ
Война с Ираном
время публикации: 26 июля 2026 г., 23:09 | последнее обновление: 26 июля 2026 г., 23:17
"Удар по Харку" и "Теперь это наш танкер": Трамп опубликовал серию изображений, созданных ИИ
Блог Дональда Трампа в Truth Social

Президент США Дональд Трамп опубликовал в социальной сети Truth Social серию изображений с явными угрозами в адрес Ирана. Публикации появились на фоне сообщений о возможном возобновлении переговоров между Вашингтоном и Тегераном. Трамп ранее подтвердил, что США обсуждают прекращение военных действий против Ирана.

Одно из изображений называется "Удар по Харку". На нем американские самолеты атакуют иранский остров, охваченный огнем. Харк является главным центром экспорта иранской нефти и ранее уже подвергался ударам США.

На других картинках с подписью "Теперь это наш танкер" изображены Трамп и американские военнослужащие, устанавливающие флаг США на борту танкера. Иранский флаг лежит у их ног.

Публикация появилась после того, как Пакистан сообщил, что получил от США и Ирана ответы на предложение возобновить переговоры. В ночь на 26 июля американские военные впервые после 13 ночей непрерывных атак не наносили ударов по Ирану.

Отметим, что 12 июля Трамп в своем блоге опубликовал изображения, созданные ИИ, с бомбардировщиками В-1 и В-2, а через несколько часов США нанесли масштабный удар по целям в Иране.

Мир
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Трамп опубликовал в своем блоге изображения, созданные ИИ, с бомбардировщиками В-1 и В-2