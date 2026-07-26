Праймериз в "Ликуде": Нетаниягу получил право кооптировать восемь человек в список

В "Ликуде" продолжаются острые дискуссии по поводу формата проведения праймериз и выборов в предвыборный список партии.

Ожидается, что делегаты конференции "Ликуда" проголосуют 27 июля за изменения устава, определяющие порядок праймериз. За день до голосования были внесены дополнительные изменения в предложение, которое поддерживает премьер-министра Биньямин Нетаниягу.

Согласно этому предложению, глава "Ликуда" получит право кооптировать в предвыборный список восемь человек до 29 места, а не семь до 30 как было согласовано ранее.

Министры и депутаты смогут баллотироваться через округа, чего раньше не было в уставе "Ликуда".

Как сообщалось ранее, внутренний суд "Ликуда" отклонил предложение премьер-министра Биньямина Нетаниягу об изменении параграфа в уставе партии.

Глава правительства пытался провести предложение, согласно которому праймериз в партии могут быть отменены в случае возникновения чрезвычайной ситуации в сфере безопасности. В этом случае, по предложению Нетаниягу, предвыборный список должны формировать члены распределительной комиссии.

Внутренний суд "Ликуда" отклонил это предложение: "Недопустимо даже приоткрывать дверь в сторону отмены праймериз. "Ликуд" – не партия одного человека, и если станет такой – утратит свою жизненную силу".

В качестве альтернативного предложения, судебная инстанция предложила внести в устав партии параграф, согласно которому в случае возникновения чрезвычайной ситуации члены "Ликуда" получат возможность голосовать удаленно, что не предусмотрено уставом правящей партии.