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Израиль

Партийный суд "Ликуда": "Мы не партия одного человека"

Ликуд
Выборы 2026
время публикации: 26 июля 2026 г., 11:08 | последнее обновление: 26 июля 2026 г., 11:11

Внутренний суд "Ликуда" отклонил предложение премьер-министра Биньямина Нетаниягу об изменении параграфа в уставе партии.

Глава правительства пытался провести предложение, согласно которому праймериз в партии могут быть отменены в случае возникновения чрезвычайной ситуации в сфере безопасности. В этом случае, по предложению Нетаниягу, предвыборный список должны формировать члены распределительной комиссии.

Внутренний суд "Ликуда" отклонил это предложение. "Недопустимо даже приоткрывать дверь в сторону отмены праймериз. "Ликуд" – не партия одного человека, и если станет такой – утратит свою жизненную силу".

В качестве альтернативного предложения, судебная инстанция предложила внести в устав партии параграф, согласно которому, в случае возникновения чрезвычайной ситуации, члены "Ликуда" получат возможность голосовать удаленно, что не предусмотрено уставом правящей партии.

Израиль
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