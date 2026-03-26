11-летняя девочка из Цфата перенесла сердечный приступ во время тревоги
время публикации: 26 марта 2026 г., 08:23 | последнее обновление: 26 марта 2026 г., 08:47
11-летняя девочка в Цфате потеряла сознание во время ракетной тревоги. Вначале родители думали, что она ушиблась, упав с кровати, однако осмотр показал, что это не так.
Водитель скорой помощи "Маген Давид Адом", проживающий в том же доме, немедленно приступил к реанимации ребенка: девочка не дышала, у нее не было пульса. Ему удалось запустить сердце девочки, после чего он эвакуировал ее в больницу.
В тяжелом, но стабильном состоянии девочка была доставлена в больницу "Зив" в Цфате.