27-й день войны "Рычание льва": центр Израиля обстрелян из Ливана

Утром 28 февраля была начата военная операция Израиля и США против режима аятолл в Иране. В Израиле эта военная операция получила название "Рычание льва". В Пентагоне операции дали название "Эпическая ярость". Иранский КСИР дал название этой войне "Правдивое обещание 4".

За 26 дней войны ЦАХАЛом были нанесены свыше 9000 ударов по целям в Иране, выведены из строя сотни ракетных комплексов и систем противовоздушной обороны, уничтожены многие государственные и военные лидеры, включая Али Хаменеи и Али Лариджани. Армия США за 26 дней войны атаковала более 10000 целей, уничтожены или выведены из строя 92% кораблей иранского военно-морского флота (данные CENTCOM). Иран атакует американские базы и миссии на Ближнем Востоке, арабские страны и Израиль. Одновременно Израиль ведет боевые действия против "Хизбаллы", которая координирует свои действия с КСИР.

27-Й ДЕНЬ ВОЙНЫ. ХРОНОЛОГИЯ СОБЫТИЙ. 26.03.2026

01:00

Тревога "Цева адом" прозвучала в центре Израиля – в Тель-Авиве, Герцлии, Петах-Тикве, Раанане, Бней-Браке, Кфар-Сабе, Рамат а-Шароне, Од а-Шароне и других городах. Ракетный обстрел. Были слышны взрывы. Предуведомлений от Командования тыла не поступало. Судя по имеющимся данным, центр Израиля на этот раз был обстрелян из Ливана. Несколько ракет было перехвачено. МАДА: сведений о раненых не поступало, оказана помощь нескольким травмированным по пути в убежище и страдавшим от нервного шока. Фрагменты перехваченной ракеты упали на дом в Калькилии (Палестинская автономия), никто не пострадал.

00:00

Поступили сообщения о взрывах в провинции Анбар, на западе Ирака. Судя по имеющимся данным, была атакована база проиранских шиитских боевиков из группировки "Аль-Хашд аш-Шааби".

Поступили сообщения о взрывах в Кувейте, ОАЭ и Бахрейне.

Поступили сообщения о серии взрывов в Кередже, около Тегерана, и Мешхеде, на северо-востоке Ирана. Информация была опубликована иранскими оппозиционными источниками.

Министерство здравоохранения Ливана опубликовало данные об убитых и раненых за последние часы в результате ударов ЦАХАЛа по целям на юге страны. В сообщении минздрава Ливана говорится о трех убитых и четырех раненых в результате авиаудара по цели в Кунине (около Бинт-Джбейля), о трех убитых и одном раненом в результате авиаудара по цели в Байсарии (к югу от Сайды), о двух убитых и восьми раненых в Харуфе (район Набатии), а также о семи раненых в результате удара по цели в Тулине (около Марджаюна). ЦАХАЛ эту информацию не комментирует.

ПОТЕРИ

В Иране, по данным властей, около 1500 убитых. По оценке HRANA – более 3000. По данным израильской стороны, в Иране только в составе КСИР, "Басидж" и других силовых структур более 10 тысяч убитых и раненых.

В результате ракетных обстрелов и "дружественного огня", а также приступов и травм, полученных при обстрелах, в Израиле погибли 22 человека: 20 израильтян, гражданка Филиппин и гражданин Таиланда.

В Палестинской автономии погибли четыре женщины.

В ходе боевых действий в Ливане погибли двое израильских военнослужащих.

Армия США сообщает о 13 погибших американских военнослужащих в результате атак из Ирана и крушения самолета KC-135 в Ираке.

В Ираке погиб один французский военнослужащий.

В Бахрейне в результате иранской атаки погиб марокканец, работавший гражданским подрядчиком для вооруженных сил ОАЭ.

СПИСОК ПОГИБШИХ В ИЗРАИЛЕ

(учитываются как прямые, так и косвенные жертвы ракетных обстрелов)

1. (имя не сообщается), 102 года, из Рамат-Гана, 1.3.2026 упал на лестнице по дороге в бомбоубежище при ракетном обстреле из Ирана, получил тяжелую травму, скончался в больнице "Ихилов".

2. Мифлах Мохаммад АММАШ, 26 лет, из Джиср аз-Зарки, 8.3.2026 скончался от сердечного приступа во время ракетной тревоги.

3. Марина БАЛЕЕВА, 68 лет, из Тель-Авива, скончалась 1.3.2026 от сердечного приступа по дороге в бомбоубежище, при ракетном обстреле из Ирана.

4. Авигаиль БИТОН, 15 лет, из Бейт-Шемеша, убита 1.3.2026 иранской баллистической ракетой вместе с сестрой Сарой и братом Яаковом.

5. Сара БИТОН, 13 лет, из Бейт-Шемеша, убита 1.3.2026 иранской баллистической ракетой вместе с сестрой Авигаиль и братом Яаковом.

6. Яаков БИТОН, 16 лет, из Бейт-Шемеша, убит 1.3.2026 иранской баллистической ракетой вместе с сестрами Сарой и Авигаиль.

7. Мэри Энн ВЕЛАСКЕС ДЕ ВЕРА, 32 года, гражданка Филиппин, работала сиделкой в Тель-Авиве, убита 28.2.2026 иранской баллистической ракетой, оставшись со своей подопечной (та ранена, но осталась жива).

8. Рустам ГУЛОМОВ, 62 года, из Петах-Тиквы, погиб 9.3.2026 в Йегуде в результате падения иранской ракеты на строительной площадке.

9. Нуриэль ДУБИН, 27 лет, из Маргалиот, погибла 24.03.2026 в результате ракетного обстрела из Ливана.

10. Орен КАЦ, 46 лет, из Бейт-Шемеша, убит 1.3.2026 иранской баллистической ракетой.

11. Брурия Глория КОЭН, 76 лет, из Бейт-Шемеша, убита 1.3.2026 иранской баллистической ракетой вместе с сыном, Йосефом.

12. Йосеф КОЭН, 41 год, из Бейт-Шемеша, убит 1.3.2026 иранской баллистической ракетой вместе с матерью, Брурией.

13. Рафаэль МЕИРОВ, 22 года, из Кирьят-Моцкина, 8.3.2026 во время ракетной тревоги потерял контроль над мотоциклом и разбился.

14. Амид МУРТУЗОВ, 40 лет, из Петах-Тиквы, погиб 9.3.2026 в Йегуде в результате падения иранской ракеты на строительной площадке.

15. Офер МОШКОВИЧ, 59 лет, из кибуца Мисгав-Ам, погиб 22.03.2026 в результате ошибки ЦАХАЛа при артиллерийском обстреле Ливана.

16. Ярон МОШЕ из Рамат-Гана, убит 18.03.2026 кассетным суббоеприпасом из иранской баллистической ракеты.

17. Илана МОШЕ из Рамат-Гана, убита 18.03.2026 кассетным суббоеприпасом из иранской баллистической ракеты.

18. Гая ОРЕН, 17 лет, из Реховота, погибла 12.3.2026 во время ракетной тревоги: спешила в убежище и была насмерть сбита автомобилем.

19. Гавриэль Барух РЕВАХ, 16 лет, из Бейт-Шемеша, убит 1.3.2026 иранской баллистической ракетой.

20. Валанин ЧАЮТ, 33 года, гражданин Таиланда. Убит 18.03.2026 при взрыве кассетного суббоеприпаса иранской ракеты в мошаве Аданим в округе А-Шарон.

21. Ронит ЭЛИМЕЛЕХ, 45 лет, из Бейт-Шемеша, волонтер организации "Ихуд Ацала", убита 1.3.2026 иранской баллистической ракетой вместе с матерью Сарой.

22. Сара ЭЛИМЕЛЕХ, 73 года, из Бейт-Шемеша, убита 1.3.2026 иранской баллистической ракетой вместе с дочерью Ронит.

ПОГИБШИЕ В ПАЛЕСТИНСКОЙ АВТОНОМИИ

1. Майс Рази Умар МАСАЛЬМЭ, 17 лет, 18.3.2026 убита иранской ракетой в Байт-Ауа, около Хеврона

2. Сахира Ризк МАСАЛЬМЭ, 50 лет, совладелица салона красоты, 18.3.2026 убита иранской ракетой в Байт-Ауа, около Хеврона

3. Амаль Субхи Абдул Карим Мутауа МАСАЛЬМЭ, 36 лет, 18.3.2026 убита иранской ракетой в Байт-Ауа, около Хеврона – она находилась в салоне со своей трехлетней дочерью, которая получила тяжелые ранения

4. Асиль Самир МАСАЛЬМЭ, 32 года, 18.3.2026 убита иранской ракетой в Байт-Ауа, около Хеврона – была на шестом месяце беременности

ПОГИБШИЕ В ЛИВАНЕ ВОЕННОСЛУЖАЩИЕ (после 28.02.2026)

1. Махэр ХАТАР, 38 лет, из Мадждаль-Шамса, старший сержант резерва, боец инженерного батальона 91-й дивизии. Погиб 8 марта в ходе боевых действий на юге Ливана.

2. Ор ДЕМРИ, 20 лет, из Лимана, боец инженерного подразделения 91-й дивизии.