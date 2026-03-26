14 военнослужащих "Голани" доставлены из Ливана в больницы с переохлаждением

В ночь на четверг в ходе оперативной деятельности на юге Ливана офицер ЦАХАЛа получил осколочные ранения в результате "дружественного огня", он доставлен в больницу в состоянии средней степени тяжести.

Кроме того, 14 военнослужащих бригады "Голани" были доставлены в больницы в связи с гипотермией (переохлаждением), состояние одного из них определяется как средней степени тяжести, остальные в легком состоянии.