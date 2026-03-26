Гуш-Дан обстрелян ракетами с кассетной боевой частью, есть пострадавшие
время публикации: 26 марта 2026 г., 11:15 | последнее обновление: 26 марта 2026 г., 12:06
По предварительным данным, при последнем обстреле Гуш-Дана иранцы вновь применили ракету с кассетной боевой частью. Сообщается о падениях обломков и кассетных суббоеприпасов в различных районах центра Израиля, включая Тель-Авив.
В Тель-Авиве известно о как минимум пяти пострадавших с осколочными ранениями. В больницу "Ихилов" доставлена пострадавшая в состоянии средней степени тяжести с осколочными ранениями.