Гуш-Дан обстрелян ракетами с кассетной боевой частью, есть пострадавшие

По предварительным данным, при последнем обстреле Гуш-Дана иранцы вновь применили ракету с кассетной боевой частью. Сообщается о падениях обломков и кассетных суббоеприпасов в различных районах центра Израиля, включая Тель-Авив.

В Тель-Авиве известно о как минимум пяти пострадавших с осколочными ранениями. В больницу "Ихилов" доставлена пострадавшая в состоянии средней степени тяжести с осколочными ранениями.