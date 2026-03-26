На вершине горы Хермон продолжается снегопад
На вершине горы Хермон продолжается снегопад. Однако на склонах снега немного. Ожидается, что время от времени снег на Хермоне будет идти до 30 марта.
Горный курорт Хермон по-прежнему закрыт для посетителей в связи с боевыми действиями на северной границе.
Горнолыжный сезон в этом году так и не начался – не было условий для катания.
Напомним, что и в прошлом году возможностей для катания на Хермоне также не было – курорт открылся в начале марта 2025 впервые с октября 2023 года, в период войны доступ для туристов на Хермон был закрыт. Инфраструктуре курорта во время войны был причинен значительный ущерб, в частности были повреждены два подъемника – в 2025 году их отремонтировали.
Первый слабый снегопад на вершине Хермона фиксировался в этом сезоне в ночь на 14 ноября 2025 года.
В прошлом зимнем сезоне последний снегопад на Хермоне был зафиксирован 21 марта, а первый снегопад был 24 ноября.
Поздние весенние снегопады на Хермоне – не редкость. Напомним, что, например в 2021 году последний снегопад на Хермоне был 11 апреля.
Самые снежные зимы в Израиле
Самыми снежными за последние десятилетия были зимние бури в декабре 2013-го и в январе 2013-го, когда мокрый снег выпадал даже в прибрежных районах центра страны, а снежный покров в Иерусалиме держался около недели. До того "самым снежным" за последние 20 лет синоптики называли зимний сезон 2011-2012.
Однажды снег выпадал в Иерусалиме и во второй половине марта. Утром 17 марта 1998 года в столице была пыльная буря, температура воздуха составляла более 20 градусов по Цельсию, днем пошел дождь, а вечером выпал снег и утром 18 марта иерусалимцев ждали сугробы на улицах.
Самым снежным в истории Израиля считается февраль 1950 года, когда снегом в течение нескольких дней были покрыты не только север и холмы в районе Иерусалима, но почти вся территория страны, включая Тель-Авив.