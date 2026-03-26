На вершине горы Хермон продолжается снегопад. Однако на склонах снега немного. Ожидается, что время от времени снег на Хермоне будет идти до 30 марта.

Горный курорт Хермон по-прежнему закрыт для посетителей в связи с боевыми действиями на северной границе.

Горнолыжный сезон в этом году так и не начался – не было условий для катания.

Напомним, что и в прошлом году возможностей для катания на Хермоне также не было – курорт открылся в начале марта 2025 впервые с октября 2023 года, в период войны доступ для туристов на Хермон был закрыт. Инфраструктуре курорта во время войны был причинен значительный ущерб, в частности были повреждены два подъемника – в 2025 году их отремонтировали.

Первый слабый снегопад на вершине Хермона фиксировался в этом сезоне в ночь на 14 ноября 2025 года.

В прошлом зимнем сезоне последний снегопад на Хермоне был зафиксирован 21 марта, а первый снегопад был 24 ноября.

Поздние весенние снегопады на Хермоне – не редкость. Напомним, что, например в 2021 году последний снегопад на Хермоне был 11 апреля.

Самые снежные зимы в Израиле

Самыми снежными за последние десятилетия были зимние бури в декабре 2013-го и в январе 2013-го, когда мокрый снег выпадал даже в прибрежных районах центра страны, а снежный покров в Иерусалиме держался около недели. До того "самым снежным" за последние 20 лет синоптики называли зимний сезон 2011-2012.

Однажды снег выпадал в Иерусалиме и во второй половине марта. Утром 17 марта 1998 года в столице была пыльная буря, температура воздуха составляла более 20 градусов по Цельсию, днем пошел дождь, а вечером выпал снег и утром 18 марта иерусалимцев ждали сугробы на улицах.

Самым снежным в истории Израиля считается февраль 1950 года, когда снегом в течение нескольких дней были покрыты не только север и холмы в районе Иерусалима, но почти вся территория страны, включая Тель-Авив.