Израиль

В результате обстрела Нагарии погиб мужчина, еще один получил тяжелое ранение

Война с "Хизбаллой"
время публикации: 26 марта 2026 г., 16:31 | последнее обновление: 26 марта 2026 г., 17:11
Пресс-служба МАДА

В сторону Нагарии было выпущено не менее пяти ракет из Ливана. Зафиксировано падение обломков в трех местах города. В одном из них обломки попали в парковку рядом с шестиэтажным домом: машина загорелась после взрыва. Двое пострадавших получили тяжелые ранения, еще трое – легкие. Позднее парамедики "Маген Давид Адом" сообщили, что один из раненых (мужчина примерно 30 лет) скончался.

Парамедик Омер Горга, приехавший одним из первых на место происшествия, рассказывает: "Как только поступили сообщения о падении, мы немедленно выдвинулись на место. Я прибыл туда в течение нескольких минут и увидел масштабные разрушения, дым, разбитые стекла и царившую повсюду панику. Я немедленно приступил к оказанию медицинской помощи нескольким пострадавшим. Прибывшие бригады МДА развернули пункт сортировки и сбора раненых. Мы начали оказывать помощь мужчине около 50 лет в тяжелом состоянии и еще одному пострадавшему около 30 лет в критическом состоянии. Бригады МДА продолжают прочесывать место происшествия, оказывать помощь раненым и эвакуировать их в больницы".

По информации телеканала "Кешет-12", мужчина, получивший наиболее тяжелые ранения, находился рядом с горящей машиной. Второй раненый не успел добраться до убежища.

Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 26 марта 2026

Вновь звучат сигналы тревоги на севере Израиля. Сообщения о падении обломков в Нагарии
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 26 марта 2026

902-й день войны: действия в Ливане и Газе, операции в Иудее и Самарии