Вновь звучат сигналы тревоги на севере Израиля. Сообщения о падении обломков в Нагарии

В 16:01 система раннего предупреждения была активирована в Нагарии и окрестностях в связи с ракетным обстрелом из Ливана. Последний раз тревога звучала на "линии противостояния" более 40 минут назад.

В спасательные службы поступили сообщения о том, что в Нагарии обломками ракеты повреждено здание. На место отправлены бригады "скорой помощи", полицейские и военные.

В 16:07 сигнал тревоги - в Малкии.

В 16:22 сигналы тревоги в Дишоне, Ифтахе, Довеве, Рамот Нафтали в связи с угрозой атаки беспилотника