Разрешено к публикации: на юге Ливана погиб сержант Авиад Эльханан Воланский

Разрешено к публикации: в бою на юге Ливана погиб сержант Авиад Эльханан Воланский, 21 год, из Иерусалима, боец 77 батальона дивизии "Саар ми-Голан" (7).

В бою, в котором погиб сержант Воланский, были легко ранены двое офицеров и двое бойцов 77-го батальона бригады "Саар ми-Голан" (7). Раненые были доставлены в больницу, их семьи уведомлены о случившемся.

По информации телеканала "Кешет-12" в танк, в котором находился Воланский, попал минометный снаряд.

Ранее 26 марта стало известно о гибели на юге Ливана сержанта разведподразделения бригады "Голани" 21-летний Ори Гринберг из Петах-Тиквы.

Ори Гринберг погиб в ночь на четверг в бою с террористами. В 02:10 военнослужащие разведподразделения "Голани" обнаружили нескольких боевиков в районе, где ведут боевые действия. Они вступили в перестрелку с террористами, в ходе которой погиб Ори Гринберг. Еще один боец получил ранение, но не нуждался в эвакуации для получения медицинской помощи.