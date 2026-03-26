26 марта 2026
последняя новость: 21:42
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
Израиль

Разрешено к публикации: на юге Ливана погиб сержант Авиад Эльханан Воланский

Война с "Хизбаллой"
ЦАХАЛ
время публикации: 26 марта 2026 г., 20:47 | последнее обновление: 26 марта 2026 г., 21:25
Авиад Эльханан Воланский (21)
Пресс-служба ЦАХАЛа
Ори Гринберг (21)
Ори Гринберг (21)
Пресс-служба ЦАХАЛа

Разрешено к публикации: в бою на юге Ливана погиб сержант Авиад Эльханан Воланский, 21 год, из Иерусалима, боец 77 батальона дивизии "Саар ми-Голан" (7).

В бою, в котором погиб сержант Воланский, были легко ранены двое офицеров и двое бойцов 77-го батальона бригады "Саар ми-Голан" (7). Раненые были доставлены в больницу, их семьи уведомлены о случившемся.

По информации телеканала "Кешет-12" в танк, в котором находился Воланский, попал минометный снаряд.

Ранее 26 марта стало известно о гибели на юге Ливана сержанта разведподразделения бригады "Голани" 21-летний Ори Гринберг из Петах-Тиквы.

Ори Гринберг погиб в ночь на четверг в бою с террористами. В 02:10 военнослужащие разведподразделения "Голани" обнаружили нескольких боевиков в районе, где ведут боевые действия. Они вступили в перестрелку с террористами, в ходе которой погиб Ори Гринберг. Еще один боец получил ранение, но не нуждался в эвакуации для получения медицинской помощи.

